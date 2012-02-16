〔中国证券〕券商资管修订办法即将接受审议,更多政策松绑可期--报载

路透上海2月16日电---上海证券报周四报导称,证券公司客户资产管理业务试行办法近期有望再度"上会"接受审议.与最初下发的版本相比,修订後的管理办法增加了"突破投资比例双十限制","允许发行杠杆性、结构化产品"等内容.

"双十"限制即为,一只集合理财产品持有一家上市公司的股票市值,不能超过理财产品资产净值的百分之十;同一券商资产管理部门管理的全部产品持有一家上市公司发行的证券,不得超过该证券的百分之十.

报导援引业内人士称,该办法去年下半年开始在证券业内广泛徵求意见,各大机构提出的建议主旨都是希望管理层放松管制,赋予券商更多的创新空间.试行办法最快有望在一季度接受专项审议,最终版本将成为券商资产管理业务的全新"宪法".

业内人士指出,原有相关规定中的"双十"条款,不利於集合理财产品实现绝对收益.因为即便管理人找到了一两只大牛股,受仓位限制并不能买很多,对净值的提升幅度并不明显.

反观依托信托平台发行理财产品的"阳光私募",单只产品持有一家上市公司的股票市值,能够达到私募产品资产净值的百分之二十甚至二十五,机制上更鼓励管理人努力寻找大牛股.

另外,根据此前规定,券商发行的集合理财产品不允许带杠杆.据了解,此次不少机构提出,这条铁律应适当放开.

目前,公募基金公司已获批发行了多只"杠杆性"基金,而阳光私募也允许发行分为优先、劣後两部分的"结构化"产品,但券商集合理财依然与杠杆无缘,产品创新力度大大落後.

报导并称,新发行的券商集合理财产品清盘线有望从1亿元降至5,000万元,这与公募基金相同;而老产品则继续执行"存续期间产品资产净值不得连续20个交易日低於1亿元人民币"的清盘标准。

统计显示,2011年共有16只券商集合理财产品清盘.其中,七只产品因资产净值连续20个交易日低於1亿元而被迫清盘.(完)