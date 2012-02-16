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市场报道 | 2012年 2月 16日 星期四 09:37 BJT

〔欧洲个股〕法国兴业银行第四季获利料大降78%,关注资本情况

路透巴黎2月16日电---法国第二大上市银行--兴业银行(SOGN.PA)料於周四公布第四季获利下降78%,主要因为资产出售损失,以及欧债危机对金融市场的影响.

投资者或将关注资本前景和节约成本带来的影响.法兴银行已取消派息,并承诺将缩减资产负债表规模,以弥补21亿欧元的资本缺口.

该行执行长Frederic Oudea料将公布有关资产处置的细节,出售资产或能帮助该行避免被迫增资.

路透访问10位分析师得出的预估为,法兴第四季净利料为1.9亿欧元,低於一年前的8.74亿欧元.

营收料下滑15%,至58.1亿欧元.(完)

--编译 程琳;审校 李爽

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