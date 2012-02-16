〔欧洲个股〕法国兴业银行第四季获利料大降78%,关注资本情况

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透巴黎2月16日电---法国第二大上市银行--兴业银行(SOGN.PA)料於周四公布第四季获利下降78%,主要因为资产出售损失,以及欧债危机对金融市场的影响.
投资者或将关注资本前景和节约成本带来的影响.法兴银行已取消派息,并承诺将缩减资产负债表规模,以弥补21亿欧元的资本缺口.
该行执行长Frederic Oudea料将公布有关资产处置的细节,出售资产或能帮助该行避免被迫增资.
路透访问10位分析师得出的预估为,法兴第四季净利料为1.9亿欧元,低於一年前的8.74亿欧元.
营收料下滑15%,至58.1亿欧元.(完)
--编译 程琳;审校 李爽
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。