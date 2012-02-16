〔欧洲金融〕穆迪称对16个欧洲国家的114家金融机构采取评级行动

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透2月16日电---穆迪称正在对16个欧洲国家的114家金融机构采取评级行动,以反映欧洲债务危机和该地区政府债信情况恶化的影响.
该评级机构称,"穆迪预计,一旦今日宣布的评级观察名单确定,则对欧盟银行的评级将全面反映当前可预知的负面信用因素的影响."
穆迪称,99家金融机构的独立信用评级被置于降级观察名单.109家金融机构的长期债务和存款评级被置于降级观察名单.
66家金融机构的短期评级被置于降级观察名单.(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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