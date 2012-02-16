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货币新闻 | 2012年 2月 16日 星期四 09:36 BJT

〔欧洲金融〕穆迪称对16个欧洲国家的114家金融机构采取评级行动

路透2月16日电---穆迪称正在对16个欧洲国家的114家金融机构采取评级行动,以反映欧洲债务危机和该地区政府债信情况恶化的影响.

该评级机构称,"穆迪预计,一旦今日宣布的评级观察名单确定,则对欧盟银行的评级将全面反映当前可预知的负面信用因素的影响."

穆迪称,99家金融机构的独立信用评级被置于降级观察名单.109家金融机构的长期债务和存款评级被置于降级观察名单.

66家金融机构的短期评级被置于降级观察名单.(完)

--编译 吴云凌;审校 程琳

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