〔全球金融〕穆迪警告称,可能调降17家全球性银行和证券公司的评级

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透2月16日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周四警告称,可能调降17家全球性银行和证券公司的信贷评级,因融资状况更加脆弱、监管负担加重以及经营环境愈发艰难.
穆迪称其正在审查美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和加拿大皇家银行(RY.TO)的长期评级和个别信用评估.
面临穆迪这种审查的欧洲银行包括:巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA).
穆迪称,还将审查瑞士信贷CSGN.VX、麦格理(MQG.AX)野村(8604.T)和瑞银UBSN.VX.(完)
--编译 杜明霞;审校 王兴亚
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)