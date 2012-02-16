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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 09:43 BJT

〔全球金融〕穆迪警告称,可能调降17家全球性银行和证券公司的评级

路透2月16日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周四警告称,可能调降17家全球性银行和证券公司的信贷评级,因融资状况更加脆弱、监管负担加重以及经营环境愈发艰难.

穆迪称其正在审查美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)和加拿大皇家银行(RY.TO)的长期评级和个别信用评估.

面临穆迪这种审查的欧洲银行包括:巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)、德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA).

穆迪称,还将审查瑞士信贷CSGN.VX、麦格理(MQG.AX)野村(8604.T)和瑞银UBSN.VX.(完)

--编译 杜明霞;审校 王兴亚

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