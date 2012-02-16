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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 09:24 BJT

〔台湾股市〕早盘下跌,宏基谨慎乐观财测提振股价上扬

路透台北2月16日电---台湾股市周四早盘跌0.27%,追随亚洲地区股市的跌势,不过宏基(2353.TW)上涨,因该公司在公布第四季业绩不及预期之後给出了谨慎乐观的财测.[ID:nCT0433454]

加权股价指数.TWII跌21.49点至7,983.75,上日收涨1.54%,触及逾六个月收盘高位.

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