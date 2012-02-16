《中国股市盘前看点》--2月16日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布1月份FDI数据

--美国一周请领失业金数据;1月房屋开工和建筑许可;1月生产者物价指数(PPI)

**宏观经济和政策面**

--国务院周三举行常务会议称,今年将改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.[nCN1392424]

--中国央行周三称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.[nCN1392434]

--中国证监会主席郭树清近日表示,中国仍然处於工业化、城市化的高峰时期,上市公司总体成长潜力大,而目前沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍,显示出罕见的投资价值.[nCN1392732]

**重点行业和公司**

--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)宣布,董事会已批准公司以现金16.51亿元人民币对四川巴蜀电力开发有限责任公司进行增资扩股,以及按持股比例向子公司神皖能源有限责任公司增资16.2亿元.[nCH0096829]

--中国最大的肉品加工商--双汇发展(000895.SZ)周四调整其资产重组方案,因拟注入资产评估值缩水逾60亿元人民币,拟定向增发的股份数量相应缩减.[nCN1392872]

**海外动向**

--美国股市周三收低,过去四个交易日内第三天收跌,全球市值最高的苹果(AAPL.O)股价变动主导了股市走势.道琼工业指数.DJI收跌97.33点,或0.76%,至12,780.95点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档阻力位在半年线2,385点.(完)

--整理 林琦; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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