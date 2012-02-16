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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 09:35 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货小幅走高,大豆期货续涨

路透悉尼2月16日电---美国谷物期货周四在亚洲市场早盘小幅走高,大豆期货上日一度触及近四个月高位,因美国出口需求增加且南美天气乾旱引发市场忧虑.小麦和玉米期货处於守势,之前因技术卖盘和市场对於美国2012/13年玉米库存将增加的预期而下滑.

美国大豆期货SH2上涨0.14%,报每蒲式耳12.62-3/4美元.

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