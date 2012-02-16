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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 09:43 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜下滑,因希腊救援恐延期打压市场人气

路透上海2月16日电---期铜在连跌四日後,周四续跌,之前有关希腊救援延期的迹象打压市场人气,令欧元兑美元处於守势.

0113GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下滑0.39%至每吨8,337.25美元,延续上日跌势.期铜较上周所及五个月高位8,765美元已下跌近5%.分析师称,若跌破8,280美元的关键支撑,可能带动进一步技术卖盘.

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