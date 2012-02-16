《欧洲政经分析》法国大选论战重点:该如何师法德国才能创造荣景?

记者 Daniel Flynn 编译 李春喜/王兴亚/许娜

路透巴黎2月15日电---在法国总统大选的初期,德国繁荣的经济成为竞选双方交锋的主要话题.不过,现任总统萨科齐和他竞选连任的对手--法国社会党领袖奥朗德,却从德国经济中得出了迥然不同的体悟.

萨科齐认为法国应当效仿德国的大幅削减预算、控制工资增长、以及放开就业市场,以促进经济繁荣,而在民意调查中领先的奥朗德却警告称,这样的撙节措施可能会扼杀仍然脆弱的经济复苏.

他希望效仿德国增加研发投资、支持小企业并且使工会在决策中发挥更大作用,而同时又保留法国优厚的福利制度.

"德国经济模式中,并不是所有都值得效仿,"奥朗德的竞选负责人莫斯可维西(Pierre Moscovici)表示.

法国经济增长停滞,与德国的强劲复苏形成鲜明对比.标普上月下调了法国的AAA主权债信评级,祸不单行的是,去年法国贸易逆差创下纪录高位,失业率也处於12年高点.

而在国界的另一边,德国的失业率处於20年低点,去年出口也创下纪录高位.这也难怪最近的一次民意调查显示,62%的选民认为法国应当效仿德国模式.

"德国(经济)取得了巨大成功,这不会使我们妒忌,相反而是激励我们,"萨科齐在电视专访中称,他还表示要向德国出口拉动的增长模式学习.

他还赞扬了德国前社会民主党总理施罗德执政期间,在2003-2005年之间实施的Hartz改革,让德国的就业市场自由化,并帮助摆脱了1990年与东德统一遗留的影响.

萨科齐计划提高增值税,目的是降低法国高昂的人工成本,这样把税收负担由所得税转至消费税,这也是效仿德国2007年采取的措施.他还想让企业绕开行业工资协议,以企业为单位协商工资,这实际上废除了2000年社会党在全国推行的每周35小时工作制.

而社会党人则谴责萨科齐"向德国投降",并称德国的Hartz改革导致未充分就业,并且增加了在职贫困人口数量.由於德国没有全国最低工资,约五分之一的德国工人在从事低薪工作,这比率甚至高於希腊.

奥朗德上月曾誓言要重新谈判欧盟25国领导人签署的财政纪律协议,该协议是德国支持对欧元区国家纾困的前提条件.奥朗德希望将经济成长放在更为优先的地位,并让欧洲央行发挥更大的作用.

社会党人的目标是效仿德国在研发方面增加投入,并支持推动出口的中小企业.他们引用的研究数据显示,技术、质量和产品专业化等非价格因素,使德国商品较法国商品更具优势.

"社会党人似乎没有抓住德国成功的真正启示,那就是控制工资和把部分供应链转移到低成本国家,"德意志银行资深欧洲分析师Gilles Moec表示."他们的项目没有对供应面进行真正的改革,这一点令人失望."

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**薪资至关重要**

许多法国左派人士认为,德国各工会为了保留工作机会而接受长达十年的薪资缩水,成为欧元区债务危机的根源,因这使得南欧国家竞争力减弱.

法国与其最大贸易夥伴德国之间的经济命运出现分化,可以肯定地说这是原因之一.

经济合作暨发展组织(OECD)数据显示,1999年至2010年,德国单位劳工成本仅上升2%,而法国的升幅超过20%,因生产力提高被用来促使薪资上升,以刺激国内需求.

法国的劳工成本在1990年代曾具有竞争优势,但很长时间以来已经高过邻国.德国联邦统计局称,2010年国内时薪平均为29.20欧元,比法国低12%.

在法国,医疗保险和福利费用等非薪资劳工成本占到总成本的49%,比德国的28%几乎高一倍.法国总统萨科齐计划通过增值税改革来解决这一问题.

法国在1990年代均为贸易顺差,到2000年转为逆差.正是在这一年,法国开始推行每周35小时工作制.

在随後十年,法国的贸易逆差稳步增长,而德国的贸易顺差亦不断膨胀--其中大部分来自欧元区内部,因其商品相较法国及南欧国家的竞争力值逐步增强.

法国去年对德国的贸易逆差占其700亿欧元逆差总额的近四分之一,仅次于中国.

**重塑法德联盟**

奥朗德指出,在形塑欧元区上,德国已经取得过多的主导地位.

他希望明年缔结新的双边条约来重塑法德联盟,让主导欧洲的两国关系具有更强平等性.50年前,爱丽舍条约(Elysee Treaty)确立了两国间定期召开峰会的机制.

批评人士称,奥朗德正在效仿法国社会党前总理乔斯潘(Lionel Jospin),乔斯潘在1997年胜选後曾试图重新协商欧元区稳定公约.

乔斯潘赢得了象徵性的胜利,除了将公约名称改为"稳定与增长公约"外,并无任何实质变动.许多观察人士认为,在德国不作出让步的情况下,奥朗德可能难以取得更多成果.

不过,与奥朗德关系密切的社会党人士正在谨慎关注德国放松薪资限制的迹象.有迹象显示,德国总理梅克尔已经在尝试调整前总理施罗德的部分改革,例如支持推行全国性的最低工资制.

他们还希望,德国2013年9月大选能产生一个由倾向左派的社会民主党领导的政府,这可能为出台更加扩张性政策铺平道路.

**工会扮演的角色**

萨科齐表示,其所提将增值税率提高至21.1%的建议将为企业每年节省大约130亿欧元的人工成本,缩小与德国的竞争力差距.不过,一些分析师质疑此举能否产生足够的效果.

"提高消费税而降低劳工税可能有所帮助,但不是肯定有效."诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼向路透表示,"这个提议本身没有什麽错,但解决不了此问题."

奥朗德已承诺若当选则将废弃此政策,并且希望撤销萨科齐有关将最低退休年龄提高至62岁的指标改革.他认为,按照德国模式,法国工会应扮演更重要角色.

根据德国法规,较大公司的工会成员在公司监事会中拥有席位,从而可以共担职责,减少罢工,并在临时缩短工作时间和工作岗位保留之间进行权衡.

法国劳资关系的斗争性大得多,该国1906年通过里程碑式的亚眠宪章(Charter of Amiens),当中工会誓言不参与政治、继续阶级斗争.

法国选民享有欧洲最好福利体系,任何降低其权利的措施均会马上引起抗议.萨科齐的养老金改革引发数百万人进行示威游行,但德国将退休年龄提高到67岁却几乎没有遇到任何反对.

"我们需要使工会肩负更多的责任,"一名因任职於公共机构而要求匿名的奥朗德顾问称,"就此方面而言,德国堪称表率".

**对全球化持不同态度**

法国并不像德国1990年代末那样拥护全球化,当时德企增加对东欧的直接投资,并将其部分供应链转至此处.2004-2006年,德国在此地区海外投资中所占份额增至近30%.

法国的公开辩论主要集中在是保护旧岗位还是创造新岗位上面.从渡船运营商SeaFrance到内衣制造商Lejaby的许多企业倒闭引发一波公开反对潮.雷诺汽车(RENA.PA)本月在莫斯科开设低成本工厂,遭到政界各方人士的抨击.

研究显示,德国企业外迁不仅使东欧子公司的生产力提高到本地企业的近三倍,而且令德国母公司的生产力也提高了逾20%.

萨科齐和奥朗德都已承诺,将防止法国向境外迁移工业生产,尤其是汽车业等战略性工业部门.