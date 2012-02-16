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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 10:11 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元金融债,为10年固息品种增发

路透上海2月16日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将於下周二(21日)招标发行至多200亿元人民币金融债,为2011年所发行的10年固息债(第20期)增发债券.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该增发债为国开行今年第九期金融债.具体条款如下:

第9期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 10年/固息(2011年第20期增发)

招标时间 2月21日10:00-11:00

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 2月23日

起息日 2011年4月7日

发行期 2月22日-2月23日

上市日 2月29日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

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国开行去年3月招标发行的2011年第20期金融债,当期发行规模为150亿元,期限10年,票面利率4.50%.截至目前剩余期限为9.145年,债券代码CN110220=CFXS.

国开行称,第九期上市後,将同110220券合并交易;另外,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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