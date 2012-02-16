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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 10:05 BJT

〔澳新汇市〕澳元受就业数据提振走高,新西兰元则回落

路透惠灵顿/悉尼2月16日电---澳元周四走强,因就业数据强劲令市场对澳洲央行进一步降息的预期降温.新西兰元则回落,因传闻称希腊救援资金发放将再遭延後.

澳元兑美元AUD=D4大涨达0.5美分,触及盘中高点1.0740美元.澳元在该水平遭遇强大阻力,该水平是澳元过去24小时走势的61.8%回档位.

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