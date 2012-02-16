《综述》中国政策放松步伐显谨慎,"稳中求进"或更重在"求稳"

* M2增速目标下调,货币政策仍传递紧意

* 今年经济体制改革任务明确,表述与去年差别不大

* 经济下行与结构失衡纠结,"稳中求进"非易事

作者 沈燕

路透北京2月16日电---面对动荡的国际局势,中国冀望在政府换届之年能够"稳中求进".虽然经济下行压力渐趋明显,不过货币政策放松的步伐却未如预期般加快,反倒处於"停-看-听"状态,显见监管层的谨慎.

分析人士指出,央行明确今年的广义货币供应量(M2)增长目标为14%,低於去年16%的目标值,令货币政策透露出些许紧意.而政府有关今年经济体制改革任务的表述则无特别新意,"维稳"才是题中之意.

"如果和去年的目标值比较,今年M2增长目标14%仍然是偏紧的,尤其是现在经济下行的压力比较大,即使今年调低GDP增长目标到7.5%,CPI在4%."中国国际经济交流中心研究员张永军称.

他指出,虽然1月的经济数据不具代表性,但去年的货币政策收的太紧,上调了那麽多次存款准备金率,又是设定贷存比,又是规范表外业务等等,资金紧张的压力一直没有缓解,"政策应该松一松了".

中国央行周三发布货币政策执行报告称,2012年M2增长目标为14%,虽较去年实际增速13.6%略有增长,但与2011年央行设定的当年16%左右增速目标相比,回落2个百分点.

银河证券宏观经济分析师张新法表示,M2增速目标显示今年的货币供应整体将保持平稳,而在外汇占款持续下降的预期下,预计今年信贷释放的空间仍较大,新增贷款规模可能达到或超过8万亿元人民币.

央行表示,将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.并重申:要灵活运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为,促进经济和价格总水平稳定.

中国1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅意外反弹至4.5%,结束此前连续五个月下降趋势,主因春节长假期间食品价格大幅上涨.国家发改委虽指出後期价格总水平将稳步回落,但仍重申要"切实防止价格走势出现反弹".这或许也正是央行迟迟未如市场预期出台存款准备金率下调等宽松举措的原因所在.

**经济下行忧虑加大**

尽管2011年中国GDP(国内生产总值)同比增幅仍高达9.2%,经济似无硬着陆之忧,但GDP逐季下滑的趋势却相当明显,尤其是眼下国际政治与经济局势动荡不安,而投资,消费和出口拉动中国经济的这"三驾马车"动力也在明显减退.

中国国家统计局局长马建堂此前曾表示,2011年GDP的逐季回落,也有主动调控的因素在内,在很大程度上符合宏观调控的目标;中长期看中央更加强调转变方式,调整经济结构.

不过,国务院政策研究室一位不具名官员就称,现在对经济下行的忧虑比较大,因为不确定的因素太多,尤其今年是政府换届年,都希望能平稳过渡和交接.

中国国务院总理温家宝本月在听取社会各界人士对《政府工作报告(徵求意见稿)》的意见和建议时也表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.[ID:nCN1384262]

中国人大财经委的一位官员表示,从目前来看各方都比较关注经济形势,到底经济下行到何种程度是可以接受的?房地产调控不动摇,但地方政府已经明显财力吃紧,调控到什麽程度呢?"毕竟地方对土地财政的依赖太强了."

事实上,就在中央政府屡屡强调房地产调控不动摇时,仍时不时出现地方政府的"偷偷放水".

安徽芜湖市上周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.但仅仅三天后,芜湖市就宣布其楼市微调新政暂缓执行,正研究配套细则.而新华社此前则援引该市政府负责人称,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".[ID:nCN1384160]

对此,住建部一位不具名的官员称,芜湖原本是希望动用地方财力支持刚需购房,稳定地方楼市,但因被外界解读为楼市"松绑",违背了中央的调控,因此被紧急叫停.

此外,外需的疲弱和内需的增长空间有限,也凸显了"稳增长"的重要性.张永军提到,根据经济模型测算,即使将1月的数据剔除季节性因素,无论是出口,信贷,发电量等等,从趋势性看情况都不太好.

中国今年1月出口同比下降0.5%,是2009年11月以来最缓慢的月度出口增速;进口亦同比大幅下降15.3%,创2009年8月来最低水平.

**明确改革目标解决结构失衡**

当中国经济下行忧虑加大时,另一方面,解决经济结构的中长期问题也让中国推进政治经济体制改革变得迫切.

不过,面对中国政府提出的2012年改革目标,多数受访的专家和官员都反应冷淡,认为表述与上年无异,实质推进的力度预计更有限.

中国国务院周三举行常务会议称,今年将改善宏观调控,健全市场体系,深化垄断行业改革,更好地发挥市场配置资源的基础性作用.

会议强调,今年将完善分税制和财政转移支付制度,同时要推进财税体制改革,理顺中央与地方及地方各级政府间财政分配关系.并将扩大增值税改革试点,全面推进资源税改革;深化电力、成品油和水资源价格改革;完善和落实促进非公有制经济发展的各项政策措施.

人大财经委的官员就称,结构性的问题不是短期能改变的,经济结构转型,改革年年都在提,新意并不多,尤其是今年又是换届年,"确保今年经济稳定增长更现实一些."

不过,前述国研室的官员则认为,"通常什麽情况下会一无反顾?...尤其是快到期了,或许会有一些实质性的推进."

温家宝稍早曾强调,今年上半年一定要把民间投资"新36条"实施细则制订出来,推进垄断行业改革是经济体制改革的重要任务.与此相适应是要促进民间资本进入金融、能源、 交通和社会事业等领域,这不仅能缓解经济发展的困难,而且能够推进整个事业的发展.(完)