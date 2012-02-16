《中国报摘》--其他报纸重要消息2月16日(II)

--中国证监会主席郭树清表示,社保入市非"救市".离开股票和债券市场,养老基金、住房公积金的保值增值很难实现,这是世界范围内的共同经验.

--中国有色金属工业协会副会长贾明星透露,协会和相关管理部门将会在今年对原汞生产企业进行一轮全面调研行动,主要是为了掌握目前汞生产企业数量和规模,并在此基础上测算出更为准确的原汞生产量.

--中华全国商业信息中心数据显示,2012年1月,全国50家重点大型零售企业销售同比增长13.48%,与春节同在1月的2009年和2006年同期相比,增速放缓21.11个和23.61个百分点.对於家电销售增速放缓,业内人士分析认为,前期家电下乡、以旧换新等政策结束前,部分家电需求已被提前透支;其次,今年春节期间家电卖场促销力度不够,调动不起消费者的购买欲;另外,楼市萧条也影响了家电市场.(完)