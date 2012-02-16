《中国报摘》--其他报纸重要消息2月16日(II)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**经济参考报**
--中国证监会主席郭树清表示,社保入市非"救市".离开股票和债券市场,养老基金、住房公积金的保值增值很难实现,这是世界范围内的共同经验.
--中国有色金属工业协会副会长贾明星透露,协会和相关管理部门将会在今年对原汞生产企业进行一轮全面调研行动,主要是为了掌握目前汞生产企业数量和规模,并在此基础上测算出更为准确的原汞生产量.
**每日经济新闻**
--据悉,今年中国铁路计划开工或缩至62条,其中"烂尾"工程就达十来条.
--据统计,过去一年,北京房屋成交量同比缩水13.26万套,按平均每套150万元人民币计算,成交额缩水近2,000亿元.
--信托行业协会数据显示,2011年房地产信托3,704.58亿元,其中集合类信托新增2,386.89亿元,单一类新增1,317.68亿元.截至2011年末,房地产信托的余额为6,882.31亿元,规模依然处於高位.
**国际商报**
--中华全国商业信息中心数据显示,2012年1月,全国50家重点大型零售企业销售同比增长13.48%,与春节同在1月的2009年和2006年同期相比,增速放缓21.11个和23.61个百分点.对於家电销售增速放缓,业内人士分析认为,前期家电下乡、以旧换新等政策结束前,部分家电需求已被提前透支;其次,今年春节期间家电卖场促销力度不够,调动不起消费者的购买欲;另外,楼市萧条也影响了家电市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/苏丹; 审校 张喜良
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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