〔EIA库存周报〕美国原油库存四周来首次下降,油品库存升降不一

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/10/12 较上周 较上年 02/10/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 337.8 2.9 -7.8 339.1 -0.2 -6.8
馏分油 142.1 -2.2 -17.5 143.7 -2.9 -17.6
汽油 230.7 1.8 -10.2 232.2 0.4 -8.9
取暖油 30.7 -1.3 -10.2 30.5 -0.9 -8.2
新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 -0.1 0.5 0.0 0.0
煤油型航空燃料 41.7 -0.3 1.0 42.1 0.2 0.7
原油日加工量 14.6 0.0 0.9 14.7 0.3 0.9
炼厂产能利用率(%)83.7 -0.2 +3.1 84.0 +1.2 +2.8
油品供应
(四周移动平均) ----------------- 18.3 +0.2 -0.9
* 原油库存四周来首降
* 油品库存有增有减
* 库欣库存增200万桶,创2009年来最大增幅
路透纽约2月15日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,美国原油库存意外出现四周来首次下滑,即便进口增加.
油品库存变动不一,汽油库存小增而馏分油库存大减,炼厂提高了产能利用率.
数据显示,在2月10日止的当周,美国原油库存减少17.1万桶,至3.3908亿桶.之前路透调查显示,分析师预期原油库存增加150万桶.
美国原油日进口量增加34.3万桶至872万桶.炼厂产能利用率上升1.2个百分点,至84%.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少287万桶,至1.4372亿桶,分析师原平均预估减少110万桶.在截至2月10日的四周当中,馏分油需求较上年同期减少2.6%.
汽油库存增加40万桶,至2.3218亿桶,分析师预估为增加80万桶.过去四周中汽油需求同比减少6.4%至每天808万桶,为2001年初以来最低.
NYMEX原油交割中心库欣的原油库存升至去年9月以来最高,增加199万桶至3,248万桶,创2009年末以来最大的单周涨幅.
美国原油期货在EIA数据公布後扩大涨幅,截至1655GMT时报每桶101.74美元,上涨1美元,数据公布前为上涨0.61美元.[O/NCN]
"炼厂产能利用率大幅上升,这出人意料,因为上周传出一些炼厂生产受影响的消息,但这就是原油库存下降的主要原因."PFGBest的分析师Phil Flynn称.
此前美国石油协会(API)周二公布的报告显示,上周美国原油库存上升290万桶,汽油和馏分油库存分别为上升180万桶和减少220万桶.[ID:nCN1389448](完)
--编译 隋芬;审校 杜明霞
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。