〔EIA库存周报〕美国原油库存四周来首次下降,油品库存升降不一

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/10/12 较上周 较上年 02/10/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 337.8 2.9 -7.8 339.1 -0.2 -6.8

馏分油 142.1 -2.2 -17.5 143.7 -2.9 -17.6

汽油 230.7 1.8 -10.2 232.2 0.4 -8.9

取暖油 30.7 -1.3 -10.2 30.5 -0.9 -8.2

新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 -0.1 0.5 0.0 0.0

煤油型航空燃料 41.7 -0.3 1.0 42.1 0.2 0.7

原油日加工量 14.6 0.0 0.9 14.7 0.3 0.9

炼厂产能利用率(%)83.7 -0.2 +3.1 84.0 +1.2 +2.8

油品供应

(四周移动平均) ----------------- 18.3 +0.2 -0.9

* 原油库存四周来首降

* 油品库存有增有减

* 库欣库存增200万桶,创2009年来最大增幅

路透纽约2月15日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,美国原油库存意外出现四周来首次下滑,即便进口增加.

油品库存变动不一,汽油库存小增而馏分油库存大减,炼厂提高了产能利用率.

数据显示,在2月10日止的当周,美国原油库存减少17.1万桶,至3.3908亿桶.之前路透调查显示,分析师预期原油库存增加150万桶.

美国原油日进口量增加34.3万桶至872万桶.炼厂产能利用率上升1.2个百分点,至84%.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少287万桶,至1.4372亿桶,分析师原平均预估减少110万桶.在截至2月10日的四周当中,馏分油需求较上年同期减少2.6%.

汽油库存增加40万桶,至2.3218亿桶,分析师预估为增加80万桶.过去四周中汽油需求同比减少6.4%至每天808万桶,为2001年初以来最低.

NYMEX原油交割中心库欣的原油库存升至去年9月以来最高,增加199万桶至3,248万桶,创2009年末以来最大的单周涨幅.

美国原油期货在EIA数据公布後扩大涨幅,截至1655GMT时报每桶101.74美元,上涨1美元,数据公布前为上涨0.61美元.[O/NCN]

"炼厂产能利用率大幅上升,这出人意料,因为上周传出一些炼厂生产受影响的消息,但这就是原油库存下降的主要原因."PFGBest的分析师Phil Flynn称.

此前美国石油协会(API)周二公布的报告显示,上周美国原油库存上升290万桶,汽油和馏分油库存分别为上升180万桶和减少220万桶.[ID:nCN1389448](完)