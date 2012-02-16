富士康工作条件远优於中国工厂平均水准--劳工机构

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月15日电---据非盈利机构公平劳工协会(FLA)主席透露，相比中国其他地方的制衣厂和其他工厂，苹果产品生产工厂的工作条件要好很多。
公平劳工协会正开始对苹果八大供应商的工作条件进行调查。此前有报导称，富士康集团曾出现工人自杀、车间爆炸和工作环境恶劣等问题。
公平劳工协会主席奥雷·范·希尔登(Auret van Heerden)没有立即就调查结果给出结论，但他指出，厌烦和疏离情绪可能令工人感到压力，并导致少数工人自杀。
除富士康之外，该协会还将调查广达电脑、和硕联合、胜华科技及其他苹果供应商。这些企业一直以来都对其自身运营讳莫如深。
希尔登在结束对富士康的访问後表示：“工厂的设施是一流的，物质条件远远高於平均标准。”
在过去几天中，他走访了富士康下属多家工厂，进行调研。
他说：“当我进入富士康时，我感到非常惊讶，相比制衣厂，富士康是如此的宁静。”“所以这里的问题不同于制衣厂的强度、高压环境，更可能是单调、厌烦、疏离。”
他指出，自20世纪90年代以来，公平劳工协会一直在调查中国工厂的自杀事件。
“工厂里有大量来自农村地区的年轻人，他们首次背井离乡。他们从农村进入到了一个工业化的生活方式中，而後者的高强度对这些年轻人的冲击很大。”
他补充道：“我们还发现，他们常常需要某种情感支撑，但却无法获得，工厂最初并未意识到工人需要情感支持。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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