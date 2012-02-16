〔中国贸易〕1月数据不代表趋势,目前断言全年外贸会下滑为时过早--商务部

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透北京2月16日电---中国商务部发言人周四表示,1月贸易数据并不代表趋势,并称目前断言中国全年进出口会下滑还为时过早.
他指出,中国出口前景受到欧盟、美国和日本需求疲弱的冲击,正和其它部委合作商讨扶助出口业者的具体举措.
中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nCN1382100](完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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