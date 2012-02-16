〔中国贸易〕1月数据不代表趋势,目前断言全年外贸会下滑为时过早--商务部

路透北京2月16日电---中国商务部发言人周四表示,1月贸易数据并不代表趋势,并称目前断言中国全年进出口会下滑还为时过早.

他指出,中国出口前景受到欧盟、美国和日本需求疲弱的冲击,正和其它部委合作商讨扶助出口业者的具体举措.

中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现,令外贸形势仍显严峻,并意味着宏观经济的整体风险可能在累积.[ID:nCN1382100](完)