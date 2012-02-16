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债券 | 2012年 2月 16日 星期四 10:38 BJT

《外汇动态》欧元承压下行,受穆迪发出可能调降评级的警告拖累

0225GMT---欧元承压,此前穆迪警告可能调降17家全球性银行和证券公司的信贷评级.[ID:nCN1392988] 欧元兑美元EUR=现跌0.3%,报1.3029美元,受1.3025美元附近买盘支撑.市场传言称,1.3020美元下方有少量停止单.(完) --编译 许娜;审校 戴素萍

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