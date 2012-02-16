〔新加坡经济〕第四季GDP虽下降,但或可避免陷入衰退(更新版)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增细节)
路透新加坡2月16日电---新加坡周四表示,尽管全球经济前景疲弱,但该国经济或能免于陷入衰退.此前其公布的数据显示,2011年第四季经济的萎缩幅度小於预期,尽管电子业状况持续低迷.
新加坡贸工部主管Thia Jang Ping在新闻发布会上称,"头一个月的贸易数据以及出口数据表现很好."
"现在下结论还言之过早,不过近期指标并未表明,新加坡面临第一季陷入严重衰退的急切危险,"他补充道.
新加坡周四公布的数据显示,第四季经季节调整後的国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.5%.
该数据优於初值的下降4.9%,但逊於路透访问的分析师预估中值得下滑2.3%.
第四季GDP较上年同期增长3.6%.
新加坡股市.FTSTI和坡元SGD=周四走疲,追随周边市场走势,因希腊救助计划继续拖延打压市场人气.
新加坡预计,2012年其经济将成长1%-3%,低於2011年修正後的增长4.9%,其也对预估的风险发出警告.
通常连续两个季度经济呈现萎缩才定义为衰退.新加坡感知全球经济状况恶化的寒流往往比大多数国家要快.
新加坡贸工部在声明中表示,"具体说来,若欧元区主权无序违约,可能促成全球金融危机,而中东地缘政治紧张局势或将触发全球油价波动."(完)
--编译 王翔琼;审校 李爽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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