〔新加坡经济〕第四季GDP虽下降,但或可避免陷入衰退(更新版)

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路透新加坡2月16日电---新加坡周四表示,尽管全球经济前景疲弱,但该国经济或能免于陷入衰退.此前其公布的数据显示,2011年第四季经济的萎缩幅度小於预期,尽管电子业状况持续低迷.

新加坡贸工部主管Thia Jang Ping在新闻发布会上称,"头一个月的贸易数据以及出口数据表现很好."

"现在下结论还言之过早,不过近期指标并未表明,新加坡面临第一季陷入严重衰退的急切危险,"他补充道.

新加坡周四公布的数据显示,第四季经季节调整後的国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.5%.

该数据优於初值的下降4.9%,但逊於路透访问的分析师预估中值得下滑2.3%.

第四季GDP较上年同期增长3.6%.

新加坡股市.FTSTI和坡元SGD=周四走疲,追随周边市场走势,因希腊救助计划继续拖延打压市场人气.

新加坡预计,2012年其经济将成长1%-3%,低於2011年修正後的增长4.9%,其也对预估的风险发出警告.

通常连续两个季度经济呈现萎缩才定义为衰退.新加坡感知全球经济状况恶化的寒流往往比大多数国家要快.

新加坡贸工部在声明中表示,"具体说来,若欧元区主权无序违约,可能促成全球金融危机,而中东地缘政治紧张局势或将触发全球油价波动."(完)