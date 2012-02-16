《热点透视》高收益魅力吸引全球投资者涌向欧洲垃圾债市场

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Agnes T. Crane 编译 兰秀娟

路透伦敦2月15日电---欧洲央行(ECB)的廉价资金以及高收益率的诱惑,正吸引全球投资者涉足欧洲垃圾债市场.据汤森路透数据,今年迄今的高收益债券发行规模较2011年同期增长近70%.考虑到欧元区前景尚不明朗,这似乎有些奇怪,但欧洲央行向银行系统大规模挹注三年期低息贷款的举动,给了投资者认为金融危机有望避免的信心.美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持近零利率的承诺,正促使美国投资者转投欧债以获取更优回报.根据摩根士丹利,欧洲公司1月出售的高收益债券中约63%是以美元发行.

欧洲垃圾债券看起来确实诱人.其收益率可以比美国高出逾两个百分点.跟踪高收益债信产品的Markit Europe Crossover指数价差显示五年间违约率为36%.据摩根士丹利,这约比过去30年间最糟时期高出两个百分点.而且,虽然私募股权大佬们正透过扩大举债规模来收购公司,力度也不再像荣景时期.

投资者应当谨慎.欧洲央行的行动赢得了时间,但2012年欧元区经济仍有可能陷入停滞或衰退的境地.若以史为鉴,更长期经济下行的後果将是痛楚的.根据法国巴黎银行,欧洲高收益债券在2000年和2001年分别给投资者造成了15.8%和13.9%的亏损.尽管最初的交易似乎较为保守,但近期的发行热潮中已出现损失案例.英国物流公司Marken的贷款可能违约,2010年该公司的负债为其未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的四倍多.2009年曾发行债券的生命科学公司Novasep去年违约.

不过在全球利率较低之际,投资者希望趁垃圾债券市场的大好之势,尽可能地从中谋利.那些1月买入的人已获利颇丰:Crossover指数价差年初以来已收窄约150个基点.不过,市场转向的风险正与日俱增.(完)