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债券 | 2012年 2月 16日 星期四 12:40 BJT

〔美国政经〕民主党在薪资税协议取得一胜,共和党减少一选举利空

路透华盛顿2月15日电---美国国会谈判代表周三设法敲定薪资税减税协议细节,这项协议将使民主党获得罕见的胜利,共和党则能摆脱可能危及11月选举的一项不利议题.

如果最後关头没有任何问题,参众两院料将在本周结束以前表决,将总统奥巴马的薪资税减税措施延长至12月31日.

2012年总统和国会竞选活动如火如荼之际,共和党亟欲甩开这个议题,这个议题令共和党内分裂,而且若持续让外界存有共和党试图阻止减税案的感觉,可能有激怒选民的危险.

国会民主党人士欢庆此次胜利,他们希望这次胜利能提高奥巴马11月胜选连任的机会.

分析师表示,民意调查显示社会大众厌恶国会政党对立僵局的态度,或许协助促使议员达成协议.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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