〔路透专访〕三井住友金融集团称,有吸引力的资产交易寥寥无几

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透东京2月15日电---三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)称其审视了大量资产交易,自去年初以来约达1,000亿美元,但其中有吸引力的交易寥寥无几,因欧洲银行业并不急於减价出售.
SMFG购入了苏格兰皇家银行(RBS.L)的飞机租赁业务,交易价值73亿美元,还以4.7亿欧元收购了爱尔兰银行的项目融资贷款.
但SMFG全球业务战略总经理Hiro Hyakutome表示,除上述交易外,其他大多数业务都没什麽吸引力.
他在周三的访谈中对路透称,"没有多少欧洲卖家出售的资产可达到我们期望的回报.他们的价格没有降到理想水平."
"由於需要保持资本,欧洲银行不太可能亏本出售资产."
消息人士称本周关於三井住友银行(SMBC)与Westdeutsche Landesbank (WestLB)[WDLG.UL]关於企业贷款业务出售事宜的谈判破裂,主要原因是双方对估值有分歧.SMBC拒绝就此置评.
SMFG雄心勃勃的海外扩张计划还包括到2014年的三年内将海外借款余额提升770亿美元,或70%.
由於欧洲银行纷纷撤退,日本银行上季度海外借款余额大幅增长.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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