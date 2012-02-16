〔路透专访〕三井住友金融集团称,有吸引力的资产交易寥寥无几

路透东京2月15日电---三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)称其审视了大量资产交易,自去年初以来约达1,000亿美元,但其中有吸引力的交易寥寥无几,因欧洲银行业并不急於减价出售.

SMFG购入了苏格兰皇家银行(RBS.L)的飞机租赁业务,交易价值73亿美元,还以4.7亿欧元收购了爱尔兰银行的项目融资贷款.

但SMFG全球业务战略总经理Hiro Hyakutome表示,除上述交易外,其他大多数业务都没什麽吸引力.

他在周三的访谈中对路透称,"没有多少欧洲卖家出售的资产可达到我们期望的回报.他们的价格没有降到理想水平."

"由於需要保持资本,欧洲银行不太可能亏本出售资产."

消息人士称本周关於三井住友银行(SMBC)与Westdeutsche Landesbank (WestLB)[WDLG.UL]关於企业贷款业务出售事宜的谈判破裂,主要原因是双方对估值有分歧.SMBC拒绝就此置评.

SMFG雄心勃勃的海外扩张计划还包括到2014年的三年内将海外借款余额提升770亿美元,或70%.

由於欧洲银行纷纷撤退,日本银行上季度海外借款余额大幅增长.(完)