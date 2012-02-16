〔香港个股〕韩国SK E&S与富地石油继续增持中国燃气的股份

路透香港2月16日电---根据香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)的两名主要股东--韩国SK E&S与英国富地石油FOOI.L昨日再增持中国燃气的股份.

资料显示,SK E&S於周三(15日)以每股3.67-3.69港元,购入中国燃气190万股股份,涉资699万港元;持股比例升至10.76%.

同日富地石油通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营--China Gas Group Limited,以每股3.66-3.69港元,购入中国燃气620万股股份,涉资2,286万港元;持股比例升至12.91%.

去年12月,新奥能源(2688.HK)与中石化(0386.HK)(600028.SS)的财团向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.

在新奥与中石化的财团发出收购要约後,SK E&S与富地石油密集式增持中国燃气的股份,其中SK E&S的持股数目在两个月内增逾一倍.

中国燃气周四收涨0.27%,报3.67港元.(完)