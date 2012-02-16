〔香港个股〕韩国SK E&S与富地石油继续增持中国燃气的股份

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港2月16日电---根据香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)的两名主要股东--韩国SK E&S与英国富地石油FOOI.L昨日再增持中国燃气的股份.
资料显示,SK E&S於周三(15日)以每股3.67-3.69港元,购入中国燃气190万股股份,涉资699万港元;持股比例升至10.76%.
同日富地石油通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营--China Gas Group Limited,以每股3.66-3.69港元,购入中国燃气620万股股份,涉资2,286万港元;持股比例升至12.91%.
去年12月,新奥能源(2688.HK)与中石化(0386.HK)(600028.SS)的财团向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.
在新奥与中石化的财团发出收购要约後,SK E&S与富地石油密集式增持中国燃气的股份,其中SK E&S的持股数目在两个月内增逾一倍.
中国燃气周四收涨0.27%,报3.67港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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