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市场报道 | 2012年 2月 16日 星期四 10:46 BJT

《外汇动态》欧元兑美元扩大跌幅,此前1.3020美元附近的停止单被触发

0233GMT---欧元兑美元EUR=扩大跌幅至0.4%,报1.3015美元,此前位於1.3020美元附近停止单被触发.(完) --编译 许娜;审校 王丽鑫

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