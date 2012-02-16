〔背景资料〕中金所国债期货仿真合约概要及1995年"327"事件始末

(本文可搭配阅读"《热点问答》国债期货仿真交易启动,市场环境渐成熟将迎来涅磐重生[ID:nCN1384558]")

路透上海2月16日电---中国金融期货交易所周一起推出国债期货仿真合约交易,这意味着在时隔17年後,国债期货有望重返投资界.

1995年的"327"事件直接导致了国债期货交易被叫停,当时现货市场规模偏小,且投机气氛过重均是重要原因.现在随着国债的流动性大大增强、国债市场已形成较为完整的收益率曲线、利率市场化进程加快等,为重推国债期货创造了条件.

以下是中金所此次推出的国债期货仿真合约细节及327事件的概要介绍:

一. 仿真合约的主要条款:

合约标的: 面额为100万元票面利率为3%的五年期名义标准国债

报价: 以百元报价,最小变动0.01元

合约月份: 最近的三个季月(三、六、九、十二月循环)

交易时间: 9:15-11:30 13:00-15:15

最後交易日仅有上午交易

日涨跌幅: 2%

最低保证金: 3%

当日结算价: 最後一小时成交价按成交量加权平均

最後交易日: 合约到期月份的第二个周五

交割方式: 实物交割

可交割债券: 剩余期限为4-7年(不含7年)的固息国债

交割结算价: 最後交易日全天成交量加权平均价

二. 1995年"327"国债期货事件始末

20世纪90年代初国债期货已进行交易试点,但因可供交割的国债现券数量小於期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.

327国债期货是92(3)国债6月交收的国债期货的代号,对应的是1995年6月兑付的三年期国库券,该券的发行总量为240亿元.

当时国债期货的最低保证金比例为2.5%,并且对应的是某只特定券,推出初期波动较平稳.不过1993年由於国内高通胀,国家对居民储蓄及国债品种进行贴补,保值贴补率的高低,直接影响现券到期兑付所得的本息,这给相应的国债期货品种带来了很大的不确定性,国债期货的炒作空间巨大.

92(3)的票面利率为9.5%,如果不计保值贴补和贴息,其到期本息和为128.50元.但是在1995年5月,财政部公布该券的利息计算办法是1992年7月1日至1993年6月30日,年利率9.5%;1993年7月1日至1995年6月30日,年利率按12.24%加人民银行公布的1995年7月份保值贴补率计算,其最终本息兑付价为160元.

当时327期货的主力多头是财政部背景的中国经济开发信托投资公司(中经开),空头是原万国证券和辽宁国发集团.1995年2月23日,随着国债保值贴补和贴息政策日渐明朗,327国债一路上涨,空方在148.5元的封盘失败,当日中午327品种就上涨了3元多,冲至151元以上.万国证券手握大量空头,其收市前7分钟录得数十亿元浮动亏损的情况下,在最後7分钟砸出逾2,000亿元的空单,硬是将价位打压至148元以下.

当晚,上海证交所紧急宣布,最後7分钟内的卖单全数无效.这令万国证券尾盘操作的收获化为乌有,亏损数十亿元,濒临破产.之後并入上海申银证券,成为目前的申银万国证券公司.

1995年5月证监会发出通知,暂停国债期货试点,中国第一个金融期货品种宣告夭折.(完)