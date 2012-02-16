〔中国债市〕山东海龙成六年来首个C级信用债,收益率逾60%却无人问津(更新版)

(新增分析师评论及细节)

* 联合资信半年内第三度下调山东海龙评级

* "福禧事件"後,时隔约六年市场再现C级短融

* 收益率逾60%已成垃级债,机构关注能否按期兑付

* 若发生信用风险,或开债券违约先河

路透上海2月16日电---继"福禧事件"後,中国债市时隔六年再现C级信用债,山东海龙(000677.SZ)主体和短融债项评级再遭联合资信调降.中债登估值显示短融收益率已高达逾60%却无人问津,其会否成为中国债市首个违约案例令人关注.

业内人士表示,海龙目前的收益率水平已是"垃圾级".山东海龙除非能够在其短融4月份到期之前,实施资产重组,否则不可避免将面临支付风险.尽管目前估值高企,收益率诱人,但却无人敢于接盘,其短融已经是有价无市,机构只能等待持有到期.

中国联合资信评估有限公司周三晚发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因公司经营及财务状况进一步恶化,将公司主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.

"60%多的收益率确实不错,但正规机构没人敢买这个券,基金、券商风控这一关就无法通过."上海一债券基金经理表示"现在还没有到期,能不能发生事实违约,还要再看看."

据中国中央国债登记结算有限责任公司估值数据CN1181180=CDCT显示,山东海龙一年期短融收益率估值周三续升至64.33%,在短短一个多月的时间内收益率上涨幅度就超过了50多个百分点.

上述基金经理表示,历史上,与山东海龙相似的只有2006年的"06福禧CP01"的事件,但福禧最终在多方介入下,於07年3月顺利兑付,自此,中国债市不少投资者都怀有政府会避免真正违约事件的发生的观点.

但是山东海龙将考验此前市场持有的政府隐含担保的理念,该期短融能否顺利兑付是目前市场关注的焦点,将关系到中国市场是否有真正的信用风险发生,目前该期短融已经没有机构敢于接盘,持有者只能等待到期.

联合资信的报告指出,山东海龙2011年预计将亏损逾10亿元人民币,且其及子公司在金融机构的逾期贷款累计高达5.27亿元,日前公司发布的公告并显示其涉及多起诉讼,信用风险进一步增加,债务偿付能力趋弱.

另外,山东海龙与中国恒天集团的整合尚未取得进展;粘胶短纤行业市场景气度低迷,公司经营支付压力很大,资金链极度紧张.

去年以来,受地方融资平台风险曝光以及云投集团重组风波等事件影响,信用风险的阴霾笼罩债市,投资者像"挖地雷"一样,尽量避免持有存在违约风险的债券,高低评级间的信用利差也被不断拉大.

就在去年9月和12月,联合资信先後两次将山东海龙的主体评级和其短融的债项评级分别降至BB+/负面和B级.

山东海龙去年4月在银行间债市发行了4亿元一年期短期融资券,恒丰银行主承,票面利率5.80%.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调。A-1 为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)