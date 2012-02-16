《全球主要央行动态》--2月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月9日-2月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储1月24-25日会议的记录显示,一些委员在会议上认为,不久就会需要推出新一轮债券购买计划,以支撑美国经济.其他委员则保留看法,等待更多数据出炉.根据会议记录,认为不久後需要购买更多资产的委员,指称这是因为失业率居高不下,而通胀压力不大,另有一些委员则认为,只有在经济复苏失去动能,或通胀下滑时,才需要购买更多债券.1月会议结束时,美联储称或将维持接近零的利率水准至少到2014年底.美联储主席贝南克对近期经济好转迹象表达了谨慎情绪,并敞开进一步购买债券以提振经济成长的大门.美联储会後还公布了一份政策声明,设定通胀目标为2%.[ID:nCN1392462]

贝南克呼吁采取行动帮助美国楼市复苏.他表示房价和销售低迷,严重拖累了经济复苏.贝南克列出了几个美联储楼市"白皮书"最近提出的计划,但并未触及更易引发争议的方案,比如扩大由政府控制的抵押贷款公司房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB的职责范围,以刺激更多的再融资活动.[ID:nCN1383916]

费城联储总裁普洛瑟批评某些联储官员提出的"加速式货币政策",指出经济出现改善迹象,足以令美联储暂时维持利率不变.[ID:nCN1390160]

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,美国经济中的产能也许并不像一般人认为的那样大.此言暗示经济复苏可能达不到潜力水准.[ID:nCN1390052]

达拉斯联储总裁费希尔称,不会有第三套量化宽松政策,没有这个必要,而他也不会支持.费希尔称,第三套量化宽松政策是"华尔街的幻想",除非美国陷入通缩或有一些意外冲击,否则没有必要.费希尔还认为,美联储不需要再压低利率.[ID:nCN1392640]

旧金山联储总裁威廉姆斯表示,尽管近期就业市场数据转强,但今年美国经济增长步伐或依然较慢.他在演讲中表示,失业率居高不下,通胀持续处於低位,或为美联储新一轮购债计划铺平道路.他说,10年期美国公债收益率(殖利率)已低於2%,美联储通过购买资产刺激经济的空间已经有限,但也表示,日本的例子说明利率可以低至1%.[ID:nCN1387828]

威廉姆斯称,若当前经济状况没有改善,美联储就有充足理由实施第三轮量化宽松(QE3).[ID:nCN1387642]

**欧洲**

欧洲央行2月9日一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,审视之前的措施对稳定经济形势的效果.欧洲央行同时维持隔夜存款利率在0.25%,隔夜贷款利率则维持在1.75%不变.[ID:nCN1380528]

英国央行当日亦决定维持指标利率在纪录低点0.5%不变,并一如预期地表示将再购买500亿英镑的资产--主要是公债.[ID:nCN1380384]

英国央行总裁金恩表示,尽管最近的调查显示经济活动情况好转,但支出削减,出口疲弱和信贷紧缩构成阻碍.他称,平衡经济没有捷径,现在升息会导致衰退,而量化宽松对货币供给的影响可能要等到第一季或第二季才会明朗.[ID:nCN1391472]

金恩称英国通胀率今年将继续下降,到2012年底将降至2%左右.[ID:nCN1388614]

英国央行2月通胀报告显示,未来两年通胀率高於2%的可能性约为45%,CPI短期内可能大幅下降,进一步下降的幅度不能确定.报告称,经济成长前景仍然非常不确定,欧元区为经济复苏面临的最大威胁.[ID:nCN1391442]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行在季度政策声明中重申目前利率水平适当,不过若经济大幅放缓,仍有放宽政策的空间.政策声明称,很难判断罕见的资源行业繁荣以及澳元实质汇率上升的综合影响.澳洲央行总裁史蒂文斯亦指出,虽然高币值有助於抑制可交易商品的价格,但非贸易品的通胀高於乐见水准.[ID:nCN1381524]

澳洲央行助理总裁洛威表示,澳洲经济在2012年状态良好,应会有稳固增长,且通胀将受控制,但他也警告称,欧洲紊乱情势仍会带来危险.洛威在一次整体乐观的演说中表示,澳洲国内经济面临两股对立因素的影响,其一是百年难得一见的矿业荣景,另一因素是澳元汇率处於40年来最高水准.洛威并未在讲话中提及货币政策,但明确表示,这在很大程度上取决於资源荣景以及澳元汇率高企的影响.[ID:nCN1392298]

澳洲央行助理总裁德贝尔表示,澳洲银行业者自行提高抵押贷款利率,并未改变货币政策的效应.此番话打压了市场认为央行可能以降息作为回应的臆测.德贝尔在一场经济研讨会中说,近日抵押贷款率上升只是政策传导机制的一部分.上周澳洲央行意外地没有降息,指称利率处於让经济成长逼近趋势的适切水准.自此以後,澳洲四大银行业者打破近年惯例,调升标准浮动抵押利率6至10基点.以往只有当央行改变指标利率时,银行业才会跟着做出利率调整.[ID:nCT0432332]

**日本与韩国**

日本央行2月14日决定通过提高资产购买规模放宽货币政策,将资产购买和借贷计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,300亿美元),至65万亿日圆.在此计划下,央行购买公债和民间债券,并为多种抵押品提供低价融资.日本央行表示,扩大的部分将全用於购买长期公债.央行并一致通过维持指标利率在0-0.1%区间,一如预期.[ID:nCN1387746]

日本央行总裁白川方明表示,日本经济正走向温和复苏,但前景仍极为不确定.外界臆测央行放宽政策是为回应政府要求其加强支撑经济的压力,但白川方明驳斥这种臆测.[ID:nCT0432368]

**中国**

中国央行称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,略高於去年实际增速.央行并称将根据经济金融形势和资本流动的变化,保持银行体系流动性处於适当水平,合理引导货币市场利率.央行网站刊登的第四季度中国货币政策执行报告称,要在总量适度的基础上进一步优化信贷结构.要灵活运用利率等价格调控手段,调节资金需求和投资储蓄行为,促进经济和价格总水平稳定;发挥好差别准备金动态调整措施的逆周期调节功能.[ID:nCN1392434]

中国人民银行行长周小川2月15日重申对欧元区有信心,并称中国将继续投资欧债.他在北京对外经贸大学发表讲话时称,中国支持欧元区采取的各项举措;中国除了将继续投资欧债,亦将通过国际货币基金组织(IMF)和欧洲金融稳定机构(EFSF)等渠道更多的参与解决欧债问题.[ID:nCN1390398]

**其他**

泰国央行总裁张旭州表示,货币政策已正常化,已属宽松,通胀预期相当稳定,但成长及通胀风险均衡态势可能在第三季改变.他并称,希望2012年增加人民币计价的外汇储备资产,且目前正与新加坡洽谈流动性协议.[ID:nCT0433382]

印尼央行总裁Darmin Nasution表示,由於1月通胀处於"相当低"的水平,该行上周因而调降政策利率,但其拒绝对未来政策方向置评.[ID:nCN1384862]印尼央行2月9日将指标利率下调25个基点至5.75%.[ID:nCN1379486](完)