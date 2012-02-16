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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 11:11 BJT

〔日本债市〕公债价格多数上涨,5年期公债标售买需料坚挺

路透东京2月16日电---日本政府公债价格周四多数上涨,日本央行本周意外放宽政策持续支撑较短期公债的买需,令收益率曲线趋陡.

一家日本经纪公司的固定收益交易员表示,"我们的交易员称,日本央行放松政策使卖出债券变得非常困难."

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