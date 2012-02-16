〔中国传媒〕文化企业上市加速,风投或青睐演艺等行业机会(更新版)

(新增分析师评论和背景)

* 引导社会资本投资文化产业

* 以出版集团为代表的文化企业上市加速

* PE/VC或更多在演艺等行业寻机会

路透上海/北京2月16日电---中国明确十二五(2011-2015年)期间将引导社会资本投资文化产业,以出版集团为代表的文化企业上市有望加速,并将成为资本市场的一道新风景.

此外,在政策东风下,PE/VC(私募股权/风险投资)等资金虽进入出版行业存在一定难度,但或青睐于演艺、艺术品拍卖、动漫和文化旅游行业中寻求机会.

"未来文化企业上市会呈加速态势."清科研究中心高级分析师张亚男称,"今年和明年的IPO(首次公开发行)可能主要集中在传统的出版行业.出版行业属於文化产业的排头兵,另外从影视制作和传媒方面也会有一些企业上市."

最近正式发布的《国家"十二五"时期文化改革发展规划纲要》指出,要积极发展和壮大出版发行、影视制作等传统文化产业,加快发展文化创意、数字出版等新兴文化产业,规范发展文化产业园区.鼓励有实力的文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组.

纲要并提出,在重点培育核心竞争力强的国有大型文化企业基础上,在国家许可范围内,引导社会资本以多种形式投资文化产业,逐步形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局.

**出版集团上市加速**

受政策扶持,文化企业将成为中国IPO市场的新生力量.上海证券报周四就援引新闻出版总署副署长邬书林透露,十二五期间,将推进中国出版集团、中国科技出版集团、中国教育出版传媒集团等上市计划,地方性出版集团的上市亦在准备中.

为配合发展文化产业,中国证监会此前曾表示,将创造条件支持符合条件的文化企业发行上市,鼓励文化类上市公司进行并购重组,并稳步扩大其债券市场融资水平.[ID:nCN1163322]

邬书林称,广东、上海等地的出版集团也已经准备上市,按程序正在申报.同时,新闻总署还把中文在线等一批有潜力、有创新点的重要国有民营企业纳入上市计划.

"十二五期间将促使中国最重要的文化出版集团经过严格程序上市,以保证文化企业在文化市场、股票市场有出色的表现,增进股民信心,让更多人关注文化,投资文化."他说.

目前中国A股市场文化类企业上市公司有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、中视传媒(600088.SS)、华谊兄弟(300027.SZ)、时代出版(600551.SS)等.此外,人民网A股IPO申请已获证监会审核通过,另据路透消息指,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上证所IPO. (完)