《外汇动态》境外基金买盘推升美元/韩元,但出口商卖盘限制涨幅

0312GMT--交易员们称,在欧元走软的情况下,境外基金买盘推动美元兑韩元KRW=KFTC上涨,但韩国出口商的卖盘限制美元兑韩元的涨幅.

美元兑韩元上涨0.5%至1,127.5.

若市场担忧希腊援助资金放行可能延迟,美元兑韩元可能进一步上涨,或将涨至120日移动均线附近的1,135.

但考虑到出口商卖单这一因素,部分交易员不愿在当前水准处增持美元兑韩元.

一家外资银行驻首尔的交易员表示,"我可能会继续维持隔夜多仓.但在当地交易时段,期待进一步上涨似乎有些贪心."(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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