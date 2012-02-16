〔中国债市动态〕现券收益率盘整,山东海龙评级再降警示市场信用风险

路透上海2月16日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率整体波动不大.央行发布的四季度货币政策执行报告,并未给目前市场政策预期造成明显影响,债市交投不瘟不火,现券收益率维持窄幅震荡.

交易员并表示,山东海龙评级再降,信用违约风险,这对一些信用等级较低的信用债是一个警示,可能会抑制低评级信用债收益率下降空间.

"债市收益率变化不大,现在大家心态比较平和,没什麽可以炒作的."上海一债券基金经理表示,"山东海龙事情出来以後,大家对低评级的信用债一直比较谨慎."

他并指出,央行货币政策执行报告并未有对目前货币政策预期造成明显的影响,央行短期内或不会将政策进一步松绑,债市收益率下行缺乏动力,近期陷入持续整固蓄势;近期市场关注焦点是山东海龙的信用风险,这可能会抑制低评级信用债收益率下行空间.

中国联合资信评估有限公司周三稍晚发布跟踪评级报告,半年内第三次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司经营及财务状况进一步恶化.[ID:nCN1392684]

北京时间11:14,剩余期限约9.5年的固息国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM在3.55%/3.50%,上日尾盘收报3.55%/3.49%.(完)