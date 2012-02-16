〔中国汽车〕长安高端合资首款进口车恐推迟引进,经销商不满其低盈利--报载

路透北京2月16日电---中国长安汽车集团高端合资遭遇挫折.据上海证券报周四报导,长安标致雪铁龙引进首款进口汽车的计划,恐推迟三个月甚至更久,因其建店要求太高而缺乏盈利性,目前尚无一家经销商与之签署代理销售协议.

长安标致雪铁龙原计划今年4月以进口车方式在中国销售,但如今这一计划已经生变."至少要推迟至今年7月份,甚至更晚.目前无法确定DS系列何时能入华,"报导援引长安标致雪铁龙内部人士称.

报导称,目前没有一家汽车经销商与长安标致雪铁龙签署代理销售协议.多位汽车经销商指因长安标致雪铁龙要求太高,投资成本太大,按照目前土地成本计算,新建一家长安标致雪铁龙4S店将比雪铁龙传统店贵出数倍以上.

此外,长安标致雪铁龙尚未量产,且品牌认知度并不高,无论从销量还是单车盈利上分析,中短期新店盈利的可能性不高.

DS系列是雪铁龙的高端品牌,其设计、定位和消费者群体都与雪铁龙常规车型有很大区别.其中DS3在欧洲的年销量已突破10万辆.

於去年11月成立的长安标致雪铁龙是近年中国投资额最大的中外合资汽车项目,初期投资额84亿元人民币,计划2013年正式投产.[ID:nCN1230972]

中国长安汽车集团股份有限公司是长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)的母公司,标致雪铁龙集团是欧洲第二大汽车制造商.(完)