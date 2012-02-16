《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:买兴踊跃,希腊情势冲击市场信心

IFR悉尼2月16日电---美元兑日圆以外亚洲货币全线上涨,欧元,澳元和新西兰元在东京市场被积极抛售.

昨晚欧洲形势的发展让今日亚洲市场信心不足,市场目前弥漫着避险情绪.

颇让人感到意外的是股市相当持稳,只有澳股下跌近2.0%.

昨晚有传言称,希腊第二轮援助方案可能要推迟到希腊4月大选以後,让市场感到紧张,不过仍有希望及时完成协议送交下周一欧元财长会议.

但引发目前市场情绪的主因在於,目前确实公开存在着分歧问题,而原本看似笃定的协议,现在已经没有那麽确定.现在或许浮现了希腊将违约而且很快就会违约的可能性.

美元/日圆以外亚洲货币买兴如此踊跃就不奇怪了,周末之前操作稳稳偏向上档.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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