〔中国货币市场〕回购利率跳涨,或受央行节前定向逆回购资金到期等影响

路透北京2月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘跳涨.昨日中小金融机构补交准备金和新股发行双重冲击尚未过去,央行春节前所做定向逆回购资金到期、企业缴税等因素或又来袭,市场流动性很紧张,加大资金拆入难度.

"昨天交了(存款准备金)就挺紧的,当前是昨天的延续,"北京一国有银行交易员称,"没交前也就是个中性市场,今天逆回购到期收收钱,还有就是缴税影响."

上海一大型银行交易员亦指出,企业上缴财政税款对今日资金面的影响或不容忽视;当前资金拆入难度大,有机构倾向於"看下午能不能扛过去."

央行於1月17日和19日在公开市场分别进行的1,690亿元和1,830亿元人民币14天期逆回购操作,已分别於1月31日和2月2日到期.另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购.期限中或含28天期,应于近日到期.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5155 3.0213 +49.42 1,686.01

七天CN7DRP=CFXS 4.3423 3.9072 +43.51 627.72

14天CN14DRP=CFXS 5.0268 4.1349 +89.19 126.40

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5107 3.0160 +49.47 319.49

七天CHICNY7D=CFXS 4.3411 3.9564 +38.47 40.60

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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