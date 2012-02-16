〔欧洲金融〕ECB利卡宁警示向银行注入流动性或为未来埋下隐患--报载

香港个股：中国宏桥重挫逾8%，因研究报告称其少报成本逾200亿元
路透北京3月1日 - 中国铝产品生产商--中国宏桥集团周三最多下跌8%，创下18个月来最大单日跌幅，在一研究机构发布报告指称中国宏桥少报成本后，该公司股票暂停交易。
路透法兰克福2月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在接受报纸采访时谈到,欧洲央行必须小心,向银行体系注入的数十亿欧元计的资金,不会在未来产生负面影响.
利卡宁的话与德国央行总裁的担忧如出一辙.
欧洲央行本月稍晚将向银行业提供下一轮低息三年期贷款.利卡宁表示,欧洲央行必须考虑如何中断这种超常规措施.
在两次的三年期贷款操作中,第一次欧洲央行於去年末释放出近5,000亿欧元.本周路透调查显示,料欧洲央行在2月29日的第二轮操作中也释出相同规模贷款.
德国金融时报(Financial Times Deutschland)周四刊发对利卡宁的采访,其指出"我们必须小心今天充足的流动性供应不会在未来引发问题."
德国央行总裁魏德曼本月稍早表示,"太过慷慨地提供流动性将给欧元区银行创造风险诱因,这可能进而提高了未来的通胀风险."
利卡宁说,"我们必须考虑如何中断这些措施.我们必须准备好在条件允许情况下回归常态."(完)
--编译 田建华;审校 戴素萍
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路透伦敦3月1日 - 英镑兑总体走强的美元周三小幅下滑，此前英国公布新一批的经济数据比预期略显疲软，其中包括制造业PMI数据，导致并拖累英镑兑欧元涨幅收窄至0.25%。
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