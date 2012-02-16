〔日本股市〕日经指数早盘从六个月高位回落,但人气依然稳固

市场人士称,在本周录得不少涨幅後,若成交量持续放大,日经指数本月或上探9,500-9,600点,不过他们仍警惕升势可能以持续缓步的方式展开.

"汽车和金融股在大涨後未出现任何重大调整,预示当前市场人气坚挺,"大和证券资本市场副总经理西村由美表示.

"国内投资者仍对市场有些悲观,这也可以被解读成市场仍有上行空间的信号,"她表示.

部分蓝筹类出口股下跌,因投资者在昨日大涨後获利了结.丰田汽车(7203.T)放量下跌0.6%,日产汽车(7201.T)跌1.1%.三菱UFJ金融集团(8306.T)下跌1.5%.

日经指数早盘下跌0.3%,至9,235.89点,远高於9,048点附近的200日移动均线,市场基本忽略了希腊第二轮救助可能被推迟的迹象.

东证股价指数.TOPX下跌0.3%,至800.29点.(完)

--编译 丁琦;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]