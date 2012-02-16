〔日本股市〕日经指数早盘从六个月高位回落,但人气依然稳固

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京2月16日电---日本股市日经指数.N225周四在震荡交投中从六个月高位回落,但人气依然相对坚挺,受助于日本央行的宽松举措打压日圆.
市场人士称,在本周录得不少涨幅後,若成交量持续放大,日经指数本月或上探9,500-9,600点,不过他们仍警惕升势可能以持续缓步的方式展开.
"汽车和金融股在大涨後未出现任何重大调整,预示当前市场人气坚挺,"大和证券资本市场副总经理西村由美表示.
"国内投资者仍对市场有些悲观,这也可以被解读成市场仍有上行空间的信号,"她表示.
部分蓝筹类出口股下跌,因投资者在昨日大涨後获利了结.丰田汽车(7203.T)放量下跌0.6%,日产汽车(7201.T)跌1.1%.三菱UFJ金融集团(8306.T)下跌1.5%.
日经指数早盘下跌0.3%,至9,235.89点,远高於9,048点附近的200日移动均线,市场基本忽略了希腊第二轮救助可能被推迟的迹象.
东证股价指数.TOPX下跌0.3%,至800.29点.(完)
--编译 丁琦;审校 戴素萍
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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