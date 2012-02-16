〔中国汇市〕人民币兑美元早盘微幅盘整,未来走势需消息面指引

* 人民币兑美元微幅盘整

* 受欧元疲弱拖累,人民币中间价续跌

* 市场缺乏明确方向,汇价呈现区间震荡

路透上海2月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘微幅盘整.业内人士表示,目前市场缺乏方向性信号,需要有新消息的指引才能打破目前的区间震荡局面.

交易员称,虽然美元指数跳涨,但今日即期汇价反应相对平淡,美元多空力量在6.3015-6.3020区间角力.人民币升值预期减缓及欧债危机前景不明等刺激因素已在当前汇价中充分反映,投资者静待消息面指引.

"最近就是在6.30附近上下20个点左右波动,属於正常范围,因为市场现在方向不明."上海一银行交易员称.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2991元,较上日的6.2958元下跌;北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.2998元,较上日6.3000元微涨.

东京汇市欧元周四在亚洲盘中扩大跌势,触及约三周来新低,因欧元区官员考虑种种办法延後希腊第二套援助方案,让这个债台高筑国家的命运不确定性增加.[FRX/CN]

受欧债危机影响,中国去年四季度资本流出压力骤然增加,国家外管局数据显示,当季国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则自2008年下半年以来首度呈现逆差.[ID:nCN1382032]

离岸市场上,北京时间11:30,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2990/20元,上日尾盘报6.2950元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2820/20,上日尾盘为6.2810元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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