〔欧洲经济〕"三驾马车"开始评估葡萄牙援助计划,料持支持态度

美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透里斯本2月15日电---国际金主周三到达里斯本,评估对葡萄牙的救助计划,或许主要会表达令人宽慰的支持态度,因为欧洲希望取得一些成功的消息,来缓解令其头疼不已的希腊难题带来的影响.
作为欧元区第二个最薄弱环节,葡萄牙能否摆脱债务危机,对於欧洲认为希腊是个案的说法至关重要.
来自欧盟执委会、欧央行和国际货币基金组织(IMF)"三驾马车"的官员料在里斯本停留两周左右时间.
三驾马车专家可能会强调葡萄牙迄今在削减成本和经济改革方面所取得的成就.
一位接近三驾马车的消息人士表示,"该工作组沟通的主题将是避免重新协商葡萄牙的援助计划."
观察员们可能侧重经济改革和重组债务负担沉重的公共领域企业的举措,尤其是交通运输业.他们还将审计帐目,以确保该国在落实严格的财政目标.
三驾马车将会意识到,若强行进一步实施撙节举措,葡萄牙经济形势可能加剧恶化,会像希腊一样影响财政状况的改善.葡萄牙经济今年料萎缩3%,幅度相对温和.(完)
--编译 李爽; 审校 张荻
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
路透3月1日 - 周三公布数据显示，意大利2016年经济增速料超过预期，同时公共债务升至纪录新高。 意大利国家统计局公布，2016年国内生产总值(GDP)增长0.9%；2015年修正值为成长0.8%，前值为增长0.7%。 前总理伦齐政府最近一次预估为去年经济增长0.8%。 意大利现政府预计今年经济增长1.0%，基本符合多数独立智库的预估。这样的增速意味着，意大利仍是欧元区经济最低迷的国家之一。 意大利国家统计局称，去年该国预算赤字对GDP的比例为2.4%，位于 欧盟3%上限的下方，与政府的最新目标相符。 2015年预算赤字对GDP的比例修正后为2.7%，初值为2.6%。 不过，意大利国家统计局称，去年意大利公共债务对GDP的比例触及1 32.6%的新高，超过2015年的132.0%。 意大利2015年公共债务对GDP的比例被从132.2%向下修订。 欧盟执委会担心意大利无力控制其债务，已要求该国在4月底前采取 额外再节支34亿欧元的措施。(完)
* 美联储官员评论影响占据主导，特朗普讲话未提供刺激计划的细节 * 美元指数触及七周高位 * 披索上涨，人民币跌幅有限 路透伦敦3月1日 - 美元周三触及七周最高，因两位有影响力的美联储官员讲话暗示本月或将加息，这盖过了特朗普总统对国会发表首次主要政策演讲所带来的影响。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业、而且通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 这些言论促使投资者重新投入美元的怀抱，进而推高美债收益率，美国10年期公债收益率(殖利率) 涨约5个基点至2.411%。 货币市场期货 目前显示，3月升息机率约为70%，周二时略高于30%。 “美联储其他官员本周的讲话增强了利率市场这种相对鹰派的倾向，并给予美元部分支撑，”