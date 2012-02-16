《企业看点》--2月16日财务活动报导摘要

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透班加罗尔2月16日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 据香港经济日报周四援引消息人士报导,中国电子商务集团阿里巴巴[ALIAB.UL]可能以2007年上市价格将其在香港上市的阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK私有化,总价约为180亿港元(23亿美元).[ID:nCH0096849]
* 据澳洲金融评论报周四援引未署名消息人士报导,澳洲冲浪装置集团Billabong International(BBG.AX)收到一私募股权投资集团7.66亿澳元(8.21亿美元)的收购要约,收购方被认为是TPG Capital[TPG.UL].[ID:nL4E8DF7AC]
* 日本产经新闻周四报导,针对东京电力(9501.T)设立的一支国有纾困基金可能同意接受少於50%的投票权,但如果东电的状况没有改善,该基金将要求获得更多投票权.该基金计划向东电注入1万亿日圆(128亿美元)资金.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 白云
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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