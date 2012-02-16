《企业看点》--2月16日财务活动报导摘要

路透班加罗尔2月16日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 据香港经济日报周四援引消息人士报导,中国电子商务集团阿里巴巴[ALIAB.UL]可能以2007年上市价格将其在香港上市的阿里巴巴(ALIBABA.COM)1688.HK私有化,总价约为180亿港元(23亿美元).[ID:nCH0096849]

* 据澳洲金融评论报周四援引未署名消息人士报导,澳洲冲浪装置集团Billabong International(BBG.AX)收到一私募股权投资集团7.66亿澳元(8.21亿美元)的收购要约,收购方被认为是TPG Capital[TPG.UL].[ID:nL4E8DF7AC]

* 日本产经新闻周四报导,针对东京电力(9501.T)设立的一支国有纾困基金可能同意接受少於50%的投票权,但如果东电的状况没有改善,该基金将要求获得更多投票权.该基金计划向东电注入1万亿日圆(128亿美元)资金.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)