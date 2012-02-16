〔中国货币市场〕回购利率跳涨,或受央行节前定向逆回购资金到期等影响(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京2月16日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四早盘跳涨.昨日中小金融机构补交准备金和新股发行双重冲击尚未过去,央行春节前所做定向逆回购资金到期、企业缴税等因素或又来袭,市场流动性很紧张,加大资金拆入难度.

"昨天交了(存款准备金)就挺紧的,当前是昨天的延续,"北京一国有银行交易员称,"没交前也就是个中性市场,今天逆回购到期收收钱,还有就是缴税影响."

上海一大型银行交易员亦指出,企业上缴财政税款对今日资金面的影响或不容忽视;当前资金拆入难度大,有机构倾向於"看下午能不能扛过去."

央行於1月17日和19日在公开市场分别进行的1,690亿元和1,830亿元人民币14天期逆回购操作,已分别於1月31日和2月2日到期.另据此前消息人士透露,央行春节前一周还对部分银行实施了定向逆回购.期限中或含28天期,应于近日到期.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5188 3.0213 +49.75 2,034.23

七天CN7DRP=CFXS 4.3552 3.9072 +44.80 740.94

14天CN14DRP=CFXS 5.0258 4.1349 +89.09 145.22

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5111 3.0160 +49.51 463.49

七天CHICNY7D=CFXS 4.3891 3.9564 +43.27 50.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.5300 3.6750 +285.50 382.53

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.9000 3.8800 +2.00 49.78

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.9500 3.6050 +34.50 4.69

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.5200 3.0518 +46.82

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.2346 3.8918 +34.28

14天CN14DRPFIX=CFXS 5.0800 4.1211 +95.89

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.5025 3.0075 +49.50

七天SHICNYSWD= 4.3283 3.8850 +44.33

三个月SHICNY3MD= 5.2840 5.2774 +0.66

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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