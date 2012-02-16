《综述》中国采购美豆大单显平衡贸易姿态,南美减产提升对美豆依赖度

* 中国进口美豆大单短期助推期货价格

* 采购大单不会改变全球大豆供求平衡

* 南美大豆减产或令中国对美依赖度上升

作者 李文科

路透北京2月16日电---不出意料,中国贸易代表团周三一口气签下862万吨美豆采购大单,随着国家副主席习近平访美行程展开,此次大豆采购总量料将创出新高.大豆期货市场闻风而动,然而涨势能否持续取决於基本面.

在美中贸易不平衡加剧的背景下,中国领导人签署进口美豆大单不失为展现互惠经济关系而作出的善意之举.然而在政治考量的背後,是南美大豆因乾旱预期减产,今年中国对美豆依赖度料将上升的现实.

"(采购美豆大单)就表示'我来了,带了礼物',这更多是一种外交姿态,这些采购大单实质性的意义还要看最後成交了多少."中纺粮油农产品分析师褚建宏称.

他认为,最终中国从美国进口多少大豆要看中国油厂的压榨利润、南美大豆的减产情况以及库存情况等,但今年南美减产可能性比较大,料引致中国对美国大豆的进口依赖度更深.

美国爱荷华大豆协会负责人Kirk Leeds表示,中国周四可能在洛杉矶与美国签订更多采购协议,令美豆采购协议量达到逾1,200万吨的新高.这一数字高於去年1月国家主席胡锦涛访美时签订1,156万吨美国大豆采购协议.

中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)和中国储备粮管理公司在爱荷华州德梅因与ADM(ADM.N)、邦吉(BG.N)和嘉吉[CARG.UL]等公司签署了协议.

受中国国家副主席习近平访美可能签署大豆采购大单的预期刺激,大连商品交易所大豆期货主力合约DSAU2本周一就提前作出上涨反应,无视上周美盘高位回撤的影响.

美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货Scv1周三连续第四个交易日收高,因美豆需求高涨,且巴西作物天气令人担忧,加之中国代表团签署美豆购买协议,进一步提振大豆市场.

中国是全球最大的大豆消费国和进口国,进口量占全球贸易六成.中国2011年的大豆进口量是5,264万吨,其中从美国进口2,235万吨.[ID:nEAP001359]

此次习近平访美,正值美中在一系列问题上存在争议之际,包括中国汇率政策,平息叙利亚骚乱的国际行动,以及双边贸易差额巨大等.

美国商务部上周五公布,2011年美国对中国贸易逆差创最高纪录2,955亿美元,占美国全年贸易逆差5,580.2亿过半.美国总统奥巴马周三还表示,对中国等国"贸易操作不公平",不会袖手旁观.

在中国代表团大买美豆之际,商务部部长助理俞建华表示,随着中国扩大内需战略的实施,中国居民消费力进一步释放,"十二五"(2011-2015年)期间进口总规模有望超过8万亿美元,农产品是其中重要的组成部分,这将为美国具有优势的农产品带来巨大商机.

浏览中国大豆月度进口数据,请点选:(link.reuters.com/jav85s).

**短期提振豆价**

分析师指出,中国签署采购美豆大单料短期提振大豆价格,尤其是进口大豆价格将有所上升.长期而言,大豆价格仍取决於基本面因素,目前大豆库存消费比处於高位,令大豆价格上涨受压.

"一方面是因为中国大豆产量减产,另一方面,中国签美豆大单亦刺激进口大豆价格上扬,大豆价格上涨有一定动力,但这个影响应该是短期影响."北京东方艾格农业资讯公司油脂分析师常贵先称.

上海中期大豆分析师关向锋亦表示,国内期市在副主席习近平出访前就已经有了预期,因此,大连大豆期货市场已经在周三中美签署协议之前就作出了反应.

"中国盘面已经利多出尽,连续两天都没有跟美盘上扬而上扬,"关向锋周四表示,美盘在协议签署後则表现得比较兴奋.

他并称,从全球大的供求格局来看,库存消费比处於高位,大豆供求宽松平衡,大豆价格大幅上涨的可能性不大.目前中国港口进口大豆的库存达到640万吨的历史高位,即使南美大豆减产,价格上涨的幅度也会比较有限.

**中国对美国大豆依赖度日深**

美国、巴西和阿根廷是中国进口大豆的主要来源地,其中,美国大豆占进口大豆的四成之多.中国分析师坦言,由於今年南美乾旱或影响大豆产量,且中国国内产量下降,中国今年对美国的大豆进口依赖度料上升.

总部位於德国汉堡的油籽业刊物《油世界》稍早表示,国内作物状况不佳,且南美遭遇乾旱,将提高中国2012年对美国大豆的依赖.

而常贵先亦称,现在南美天气因素令大豆减产预期高企,中国对美国大豆的进口依赖度可能提升,且对美国大豆的进口量今年可能创新高.

"第一季度的(对美国大豆的)进口量就可能会增加一些,估计今年中国大豆的进口量将比去年更高."常贵先称.

关向锋表示,中国对国外大豆的进口依赖度肯定会保持高位,尽管今年进口大豆的压榨利润不会太好,但估计将好於去年,从而刺激油厂增加进口.(完)