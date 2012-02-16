〔中国数据〕1月FDI连续第三个月下滑,全年利用外资形势严峻(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 1月FDI连续第三个月同比下滑,欧州投资续减

* 亚洲对华投资保持增长,美国亦重拾升势

* 全年利用外资仍将面临严峻的国内外形势

* 一季度外贸形势严峻

* 目前断言全年外贸会下降还为时过早

路透北京2月16日电---中国今年1月外商直接投资(FDI)同比下降0.3%,连续第三个月下滑,受欧洲实际对华投资金额继续大幅下滑拖累.不过美国对华投资则重拾升势.

商务部数据显示,2012年1月实际使用外资金额99.97亿美元,同比下降0.3%.其中欧盟27国实际投入外资金额4.52亿美元,同比下降42.49%.

商务部新闻发言人沈丹阳周三分析指出,今年1月使用外资下降,亦是受到节日等因素影响.预计中国今年利用外资仍将面临较为严峻的国内外形势.

"从国际看,世界经济增长的不稳定性、不确定性上升...从国内看,外需疲弱、部分企业融资困难、企业经营成本上涨等多重压力并存,令外商直接投资稳规模、调结构的压力加大,"他称.

沈丹阳指出,欧盟对华投资下降比较快,主要还是由於欧债危机以及欧盟对外投资总体下降、不活跃,与欧盟的经济情况有很大的关系.

但他也表示,1月数据仍有一些亮点,包括亚洲对华投资保持增长,且此前呈现下降趋势的美国,本月对华实际投入金额亦重返增势.

数据显示,1月亚洲地区对华实际投入外资金额85.86亿美元,同比增长0.77%;美国实际投入外资金额达3.42亿美元,同比增长29.05%.

此前数据显示,2011年全年全国实际使用外资(FDI)金额1,160.11亿美元,同比增长9.72%,再创历史新高;其中去年12月FDI为122.42亿美元,同比下降12.73%,为连续第二个月同比下降.[ID:nCN1341748]

**一季度外贸形势严峻**

此前海关数据显示,中国1月出口同比下降0.5%,进口亦同比大幅下降15.3%.进出口双双陷入负增长并创逾两年新低,尽管有春节错位因素扰动,但可看出欧债危机对外需的拖累开始显现.[ID:nCN1382100]

"由於世界经济下行压力加大,进出口面临的外部环境趋紧,总体看形势仍然比较严峻,"沈丹阳表示.

但他也指出,"当月同比数据并不能说明外贸发展走势...外贸形势确实不容乐观,但不能仅凭这一个月的数据断定所谓的转折点已经到来,或者全年外贸增长将会出现持续下降趋势."

他在商务部新闻发布会上并称,目前商务部正在研究一些政策措施,尤其是稳出口的举措.

沈丹阳称,国务院和商务部对1月进出口情况高度关注,商务部正会同有关部门研究保持外贸稳定增长的具体的政策措施,同时还会继续坚持积极扩大进口的政策.

欧盟是中国第一大出口市场,但去年中国对欧盟出口增幅低於平均增幅近6个百分点.今年1月份对欧盟出口继续下降,降幅为3.2%.

商务部下周(2月20-21日)将在江西召开全国进出口工作会议,研究部署下一步稳增长、调结构、促平衡工作.(完)