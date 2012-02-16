《Russell专栏》布兰特原油价格急升可能抑制未来数月的中国石油进口

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 吴云凌

路透新加坡2月15日电---布兰特原油价格自10月以来以累计上涨18%,这可能导致近期中国石油进口的旺盛势头消退.

一方面国内经济增速放慢,另一方面欧洲重陷衰退和美国复苏滞缓的忧虑不散,然而面对这些情况,中国这个全球第二大石油消费国的原油进口仍展现出蓬勃韧劲.

去年9月以来进口一路增长,1月达到2,341万吨的月度进口总量最高,当月每日进口桶数亦为纪录第三高.

但如果中国在油价快速上涨之後重复其越买越少的模式,那麽未来几个月的进口增幅就可能缩减.同时炼厂也可能像过去价格跳涨阶段所做得那样,动用库存,

如果将采购决定和交货之前最长两个月的时差纳入考量,就会发现,是价格的变动率,而非绝对价格与中国的原油进口存在高度关联.

去年3月15日至4月8日间,布兰特原油价格从每桶108.52美元涨到126.65美元,升幅达到16.7%.

6月的石油进口量较5月减少8.6%至1,970万吨,月度进口量为九个月低点.

这与2010年初的情况类似,当年2月2日至3月3日间布兰特油价急升28%.

而2010年3月和4月中国石油进口持续增加,而後在5月下降,继6月回升之後7月又再度大幅缩减.

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中国原油进口与布兰特原油价格对照图:

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回顾2008年,又会发现布兰特原油触及纪录高价後的几个月中国石油进口大减.

2008年3月进口总量达到当时创纪录的1,730万吨,但到11月数量降至1,330万吨,而後在2009年2月于1,173万吨触底.

但此後原油进口剧增,2009年3月进口量较一个月前跳升39%,当年7月达到当时的纪录高位.

不过那以後布兰特油价回弹,中国进口亦维持在大致相同的水准,直至2010年5月3日至5月25日布兰特油价跌落22%之後的几个月.

2010年6月的进口较前月跳增25%,7月进口因为布兰特油价在6月反弹而减少.在6月21日至7月15日布兰特原油下跌9.3%以後,进口加速并在9月创下新高.

综上所述可见,中国在价格下跌之後增加原油进口(这可以解释过去三个月进口增长的情况),但在价格上升时会克制采购.

当然,还有其他一些因素,例如需求的季节性变动、炼厂关闭以及经济增长率的变动,但与价格变动相比,这些因素或许较为次要.

这简直是再明摆不过了,但是大部分对中国石油进口预测的分析却偏偏忽略了价格变动率的影响,反倒关注其他因素,比如经济状况导致的需求预期,库存的扩张以及炼厂产能等.

中国必须进口以满足基本需求这是事实,随着经济的成长中国基础需求也一直相应上升,但中国似乎也准备好更积极地利用库存和燃料进口来缓冲原油价格的快速变动.

在中国国内石油产出稳定的情况下,目前中国石油基础进口需求大概为每日500万桶左右,或约合以30日计算的每月2,050万吨.

这意味着进口不太可能较此水准跌离太多,但若价格维持高位或进一步上涨,那麽1月的2,341万吨就可能在一段时间里成为进口峰值.(完)