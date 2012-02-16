〔中美贸易〕中国签署购买美国大豆的协议,购买规模料创纪录(更新版)

(新增分析师评论及背景资料)

路透爱荷华州德梅因2月15日电---中国贸易代表团周三与多家美国谷物公司签署协议,从美国购买862万吨大豆.周四还将签署更多协议,购买规模将达创纪录的逾1,200万吨.

尽管此次采购协议是在中国国家副主席习近平访美期间敲定,被业界称作是一种政治姿态,但也确实正值中国需求升温的时刻.

因乾旱可能打压南美作物产量,中国开始转向美国寻求更多供应.中国大豆进口量占全球大豆贸易总量的60%.

中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)和中国储备粮管理公司在爱荷华州(艾奥瓦州)德梅因与Archer Daniels Midland(ADM.N)、Bunge(BG.N)和Cargill[CARG.UL]等公司签署了协议.COFCO是中国最大的国有谷物贸易公司.

爱荷华州大豆协会负责人Kirk Leeds表示,中国代表团周四料将在洛杉矶签署更多购买美国大豆的协议,合计采购规模将达创纪录的逾1,200万吨.

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