〔路透专访〕中国地产基金稳盛投资计划今年规模翻番,看好投资机会

* 今年管理资金规模计划翻番

* 楼市调整,基金投资好机会

* 基金长期回报率看好

作者 邵晓忆/蒋燕

路透北京2月16日电---中国大型房地产开发商--金地集团(600383.SS)旗下房地产基金--稳盛投资计划今年实现管理资金规模翻番,以抓住2012年调控背景下楼市调整出现的投资机会.

稳盛投资总经理吴涛在接受路透专访时表示,今年地产基金将拥有很好的投资机会.由於房地产行业的深度调整,届时较好的拿地机会将出现;部分中小开发商可能面临现金流入不敷出困境,一些优质项目亦会被拿出来做股权或债券融资.

"我们对今年的目标增长业绩还是比较谨慎乐观的,看到机构还有很多的资源愿意投到房地产上来,今年的目标希望翻番,"吴涛称.

他解释称,今年稳盛投资会继续在住宅开发领域募集新的人民币基金,并会展开募集人民币基金投资商业地产.

目前稳盛投资旗下管理着一支美元房地产基金和四支人民币房地产基金,与瑞银合作的美元基金投资人签约承诺额为2.07亿美元,人民币基金合计12.2亿元,管理规模总计约合25亿元.

吴涛并表示,随着信托和贷款面临集中偿付,新增融资受限,今年债务重组及并购的机会显现,亦为房地产投资基金提供了可能的投资机会.

稳盛投资创立於2009年,为金地集团旗下全资子公司,为专注于中国房地产市场投资的私募基金管理公司.吴涛此前曾任中国银行(3988.HK)(601988.SS)信贷管理部和风险管理部业务主管.

**长期回报率看好**

面对中国楼市房价的下跌以及销售低迷,吴涛坦言,从短期看,国内房地产市场存在较大的不确定性对已投资项目的预期收益率有一定影响.但长期来看,基金回报率依然看好.

"由於我们的基金,如美元基金,还有4-6年的生命周期,并且我们还有比较多的资金没有投出去,在市场低迷的时候反而有更多的投资机会,这将有利於提升基金整体的预期回报率,"吴涛表示,其基金收益率保守估计达20%以上.

同时,吴涛强调,中国房地产市场中长期前景依然良好,资产价格终将回升.

在持续严厉调控政策下,中国房价涨幅已明显放缓.国家统计局稍早公布数据显示,2011年12月有四分之三大中城市房价环比下滑,同比涨幅亦进一步放缓;据路透测算,12月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨1.4%,为连续第五个月涨幅放缓,且以全年最低涨幅收尾.[ID:nCN1344434]

对於与瑞银合作发起的美元基金,吴涛表示,该封闭式基金在去年6月完成了募集,目前正在投资和资产管理阶段.已投资的两个项目总计4,500万美元,其中第一个在沈阳的项目於去年年底实现退出,投资收益远超预期.该基金为中国内地首个由开发商成功发起和募集的外资房地产投资基金.

中国近两年持续的楼市调控令中小型开发商融资渠道急剧变窄,这为中国地产基金提供了发展空间.吴涛预计,目前境内人民币房地产基金的总资产规模约达几百亿元,今年和明年这一数字料有望翻番.(完)