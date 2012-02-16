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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 13:25 BJT

〔澳新汇市〕澳元回吐强劲就业数据引发的涨幅,希腊阴霾挥之不去

* 市场削弱澳洲央行降息预期

* 澳元兑新西兰元上涨0.7%,受意外强劲的就业数据提振

* 欧元兑澳元接近纪录低位

路透惠灵顿/悉尼2月16日电---澳元和新西兰元周四举步维艰,因希腊忧虑再次成为主导因素,令其回吐澳洲强劲就业数据引发的涨幅.

澳元兑美元AUD=D4日内微跌0.1%至1.0682美元,脱离周三所及本周高位1.0777美元.汇价曾一度高见1.0740美元,因澳洲1月就业人口增幅超过预期,推动失业率降至5.1%的六个月低位.[ID:nCN1392876]

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