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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 13:32 BJT

〔中国新债〕中电投集团下周二将发行23亿元短期融资券,期限一年

路透北京2月16日电---中国五大发电集团之一--中国电力投资集团周四公告称,将於下周二
(21日)簿记建档发行23亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中电投集团    103       23       12    2/21簿记建档  光大银行    AAA       2/23        2/24  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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