版本:
中国
债券 | 2012年 2月 16日 星期四 13:32 BJT

〔标题新闻〕美国1月整体房屋止赎案按月增长近3%,但按年下降逾19%--RealtyTrac

注:RealtyTrac为房地产数据公司.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8DF9A3]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐