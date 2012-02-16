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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 13:52 BJT

〔背景资料〕中国人民银行一季度公开市场操作一览表

1.以下为央行2012年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 
 
     日期    招标量     七天期(%)   28天期(%)    91天期(%) 
          (亿元人民币) 
 
     2/16     100         --           --          3.16
     2/14      60         --          2.80          --
     2/9      200         --           --          3.16 
     2/7      260         --          2.80          -- 

2.以下为央行第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率

     日期    招标量     14天期(%)
          (亿元人民币)

     1/19   1,830         6.05
     1/17   1,690         5.47

  注: 浏览央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1311612]
          央行2011年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1994427]
          央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1131508]
          央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1713699](完)

  --整理 李宏薇; 审校 曲伟治

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