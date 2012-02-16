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亚洲 | 2012年 2月 16日 星期四 13:45 BJT

〔中国新债〕北京建工集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京2月16日电---中国北京建工集团有限责任公司周四公告称,将於下周二(21日)簿记
建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 北京建工集团   10        5       12    2/21簿记建档  北京银行     AA       2/22        2/23  
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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