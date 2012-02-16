〔澳洲股市〕创一个月最低收位,必和必拓触及五周低点

路透2月16日电---澳洲股市周四跌1.7%至一个月低位,因Westpac (WBC.AX)获利低於预期,且必和必拓(BHP.AX)股价因铜价疲软而触及五周低位. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌72点,报4,181.4点,为1月中旬以来最低收位.